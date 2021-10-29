В аэропорту Пулково 29 октября задержали шесть рейсов

Сегодня, 29 октября, в петербургском аэропорту Пулково задержали шесть авиарейсов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Апатитов, Баку, Калининграда, Симферополя и Хабаровска.

Первым задерживается рейс до Апатитов. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 9:05, однако время вылета сдвинули на 15:30. Далее с опозданием вылетит рейс до Баку. Вылет перенесли с 13:25 на 13:45.

Также задерживают рейс до Калининграда. Самолет должен был улететь в 13:25, но по факту ждать придется до 15:00. Вылет рейса до Симферополя перенесли с 13:45 на 14:15.

Самолет в Хабаровск улетит не в 17:20, а в 17:40.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в аэропорту Пулково задержали иностранца, разыскиваемого по всей России.