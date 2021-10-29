В аэропорту Пулково 29 октября задержали шесть рейсов

В аэропорту Пулково 29 октября задержали шесть рейсов
В Пулково задерживаются рейсы. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня, 29 октября, в петербургском аэропорту Пулково задержали шесть авиарейсов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Апатитов, Баку, Калининграда, Симферополя и Хабаровска.

Первым задерживается рейс до Апатитов. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 9:05, однако время вылета сдвинули на 15:30. Далее с опозданием вылетит рейс до Баку. Вылет перенесли с 13:25 на 13:45.

Также задерживают рейс до Калининграда. Самолет должен был улететь в 13:25, но по факту ждать придется до 15:00. Вылет рейса до Симферополя перенесли с 13:45 на 14:15.

Самолет в Хабаровск улетит не в 17:20, а в 17:40.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в аэропорту Пулково задержали иностранца, разыскиваемого по всей России.

аэропорт пулково задержка рейсов новости СПб


 

Новости партнеров
Меркель оказалась ненастоящей немкой: экс-канцлер Германии отреагировала на унижение
Меркель оказалась ненастоящей немкой: экс-канцлер Германии отреагировала на унижение
Доктор Мясников рассказал о частой ошибке при измерении давления
Доктор Мясников рассказал о частой ошибке при измерении давления
Какие проблемы с головой ждут переболевших COVID-19 в легкой форме
Какие проблемы с головой ждут переболевших COVID-19 в легкой форме
Унесший 40 деревьев штормовой ветер, затопленный Сестрорецк и новый штамм COVID-19 в Петербурге: главное 22 октября
Унесший 40 деревьев штормовой ветер, затопленный Сестрорецк и новый штамм COVID-19 в Петербурге: главное 22 октября
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В аэропорту Пулково 29 октября задержали шесть рейсов
Неудавшегося вора задержали за угрозу зарезать администратора магазина в ...
Машина ДПС попала в аварию на пересечении Ветеранов и Лени Голикова
Разводка моста через Свирь перекроет трассу «Кола» во вторник
В Петербурге не исключили продление ковид-ограничений до Рождества
В Ленобласти гендиректор пойдет под суд за повреждение воинских захоронений
Кремль: ограничение прав граждан в условиях пандемии должно быть минимальным
Площадь у Российской национальной библиотеки открылась после реконструкции: ...