В аэропорту Пулково задержали иностранца, разыскиваемого по всей России

В Пулково задержали объявленного в федеральный розыск иностранца. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В Пулково задержали объявленного в федеральный розыск иностранца. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Транспортные полицейские задержали в петербургском аэропорту Пулково иностранца, находящегося в федеральном розыске.

Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД по Северо-Западу. При отработке пассажиропотока стражи порядка выявили 26-летнего гражданина ближнего зарубежья.

В сентябре он был объявлен в федеральный розыск на родине по подозрению в незаконном пересечении границы.

Разыскиваемого иностранца задержали и доставили в дежурную часть. Сотрудники полиции аэропорта передали информацию о задержанном правоохранительным органам, объявившим его в розыск.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителя Петербурга задержали по подозрению в убийстве бывшего коллеги. Труп направлен в морг для установления причины смерти. Возбуждено уголовное дело.