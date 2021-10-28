Жителя Петербурга задержали по подозрению в убийстве бывшего коллеги

Жителя Петербурга задержали по подозрению в убийстве бывшего коллеги
Полиция задержала подозреваемого. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Адмиралтейском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства гибели местного жителя.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 27 октября у дома 29 по Канонерской улице обнаружен труп с гематомами лица.

Установлена личность трупа. На вид погибшему 45 лет.

По подозрению задержан мужчина1988 года рождения, неработающий.

По его словам, после совместного распития спиртных напитков с бывшим коллегой, в ходе внезапно возникшей ссоры, он причинил телесные повреждения погибшему. Труп направлен в морг для установления причины смерти. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в столице в квартире на улице Мосфильмовской обнаружили женщину, мужчину и ребенка с со следами насильственной смерти.

адмиралтейский район происшествия труп


 

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