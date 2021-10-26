На западе Москвы нашли убитых мужчину, женщину и ребенка

На западе Москвы нашли убитых мужчину, женщину и ребенка
Следователи обнаружили следы насильственной смерти на телах убитых. Фото: СК России по Москве

По факту обнаружения тел Следственный комитет столицы возбудил уголовное дело.

Об этом сообщает Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета РФ по Москве. Следствию стало известно, 26 октября в квартире на улице Мосфильмовской обнаружили женщину, мужчину и ребенка с со следами насильственной смерти.

СКР по столице возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Отмечается, что на место происшествия выехал глава ГСУ по городу Москва Андрей Стрижов.

В настоящее время выясняются причины и все обстоятельства трагедии.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, герой интернет-мема «любимый зять» подозревается в убийстве человека. Он убил мужчину, вторгшись в дом, застрелил из пистолета и вынес ювелирные украшения.

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