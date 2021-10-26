«Бегу с огорода домой»: любимый зять из ролика-мема обвиняется в убийстве

Мужчина сбежал, когда за ним приехали сотрудники правоохранительных органов, и больше не выходил на связь.

Кажется, каждый успел посмеяться с ролика-мема, на котором женщина бежит с огорода домой встречать любимого зятя. Видеозапись, длящаяся всего несколько секунд, сделала звездой сначала Юлию Филон, а затем и ее родственника – Алексея Щетинина. Хорошо ладящие теща и зять активно вели социальные сети и делились с подписчиками смешными роликами, но в какой-то момент стало не до смеха.

Журналисты выяснили, что в популярной на просторах Интернета семье творится хаос, а все из-за обвинений Щетинина в убийстве. По предварительным данным, преступление произошло на Кубани в декабре прошлого года. Неизвестный пробрался в дом бизнесмена, застрелил мужчину, а затем похитил ювелирные изделия. Злоумышленника зафиксировали камеры, но на нем была маска, так что вину Щетинина только предстоит доказать.

Это не единственный эпизод, в котором может быть замешан «любимый зять». Полицейские полагают, что именно Щетинин ранил их коллегу, когда тот попросил показать документы, а также мог совершить еще один грабеж в сентябре.

Супруга подозреваемого Анастасия рассказала, что недавно к ним домой ворвались сотрудники правоохранительных органов с оружием в руках. В «Прямом эфире» она вспомнила, как была напугана, ведь полицейские якобы обещали «завалить» ее супруга. Анастасия убеждена, что Щетинин ни в чем не виноват, а сбежал только из-за страха.

«Под окном стоял броневик, несколько машин, люди в масках. Они в открытую сказали: «Мы приехали его валить…»

— со слезами на глазах делится женщина.

Соседи и знакомые семьи тоже не верят, будто Щетинин мог пойти на убийство и грабеж. Они видели, что супруги жили небогато, иногда занимали деньги, так что крупных сумм у них никогда не было.

На данный момент герой мемов находится в федеральном розыске. Полицейские также задержали брата Щетинина, который мог быть соучастником преступлений.

Тем временем Юлия Филон полагает, что некогда «любимый зять» заслуживает преследования, ведь он получил то, «за что боролся». Судя по всему, блогер до сих пор обижается на родственников, которые отнимали у нее деньги, а однажды выставили из дома.

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