Ученые рассказали, как мемы влияют на стресс от пандемии коронавируса

Оказалось, что те испытуемые, которые смотрели мемы, показывали большую расслабленность и меньший уровень стресса. Фото: Pixabay

Оказалось, что те испытуемые, которые смотрели мемы, показывали большую расслабленность и меньший уровень стресса. Фото: Pixabay

Исследователи из Пеннсильванского государственного университета изучили влияние мемов на тревожность и стресс, вызываемые пандемией коронавируса.

В эксперименте приняли участием 800 человек. Им показывали три случайно отобранных мема из пула, в котором было 112 шуточных картинок на тему пандемии, сообщает Daily Mail. Потом участникам предлагалось заполнить анкету о психологическом состоянии и своем уровне тревожности.

Оказалось, что те испытуемые, которые смотрели мемы, показывали большую расслабленность и меньший уровень стресса.

«Всего лишь трех мемов достаточно, чтобы человек мог справиться со стрессом, вызываемым эпидемией», — рассказала профессор Джессика Майрик, руководитель команды исследователей.

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