Беглов обратится в полицию из-за шуточной новости о цене проезда

Беглов обратится в полицию из-за шуточной новости о цене проезда
Беглов назвал распространителей подобных слухов "настоящими подонками". Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Александр Беглов заявил, что петербургские власти обратятся в полицию из-за публикации сатирического издания о десятикратном повышении стоимости проезда в городском транспорте.

Речь идет о новости издания ИА «Панорама», в которой сообщалось о том, что цены на проезд в общественном транспорте Петербурга в нерабочие дни поднимут в 10 раз.

Градоначальник в эфире телеканала «78» заявил, что такие фейковые публикации могут вызвать панику у жителей города. Он назвал распространителей подобных слухов «настоящими подонками». По словам Беглова, СМИ должны помогать в такой сложной ситуации, а не создавать дополнительное напряжение.

Он уточнил, что по поводу таких публикаций Смольный всегда обращается в полицию, поскольку «это не просто какие-то шутки или анекдот». Губернатор добавил, что сатирическое издание совершило преступление, опубликовав недостоверную информацию.

Соучредитель ИА «Панорама» Виталий Манн заявил в беседе с «Газетой.Ru», что проблема заключается не в сатирическом издании, а в том, что люди верят в правдивость шуточных новостей. Он добавил, что на странице с материалом в трех местах указано, что он носит несерьезный характер.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сети начала активно распространяться фейковая новость о повышении цен на проезд в нерабочие дни. Многие горожане поверили слухам и продолжили, где только можно, публиковать ложные сведения.

Александр Беглов новости СПб подорожание проезда полиция фейковая новость


 

Новости партнеров
Сатирик Альтов выкупил Лиговские бани под креативное пространство, как выглядит здание - показывает Мойка78
Сатирик Альтов выкупил Лиговские бани под креативное пространство, как выглядит здание - показывает Мойка78
За девять лет финны стали хуже относиться к России
За девять лет финны стали хуже относиться к России
Девочка, стоявшая на краю платформы, попала под Сапсан, следовавший из Петербурга в Москву
Девочка, стоявшая на краю платформы, попала под Сапсан, следовавший из Петербурга в Москву
Водителя маршрутки подстрелили пассажиры на Бабушкина
Водителя маршрутки подстрелили пассажиры на Бабушкина
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов обратится в полицию из-за шуточной новости о цене проезда
Спасатели потушили пожар на Ольгинском шоссе
В Комздраве рассказали, как будут работать больницы и поликлиники в нерабочие дни
В Ленобласти ввели дополнительные коронавирусные ограничения
Стоимость проезда в электричках в Петербурге останется прежней в 2022 году
В Смольном уточнили, какой бизнес сможет работать в локдаун
В аэропорту Пулково 29 октября задержали шесть рейсов
Неудавшегося вора задержали за угрозу зарезать администратора магазина в ...