На ремонт участка Пулковского шоссе потратят 200 млн рублей

На ремонт участка Пулковского шоссе потратят 200 млн рублей
Ремонт Пулковского шоссе начинается с 30 октября. Фото: google.maps

В Пушкинском районе Петербурга начинается дорожный ремонт на Пулковском шоссе.

Как сообщает городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры, участок Пулковского шоссе между Петербургским и Волхонским шоссе уходит на ремонт с 30 октября. Рабочим предстоит отремонтировать участок длиной в 4 километра.

Подрядной организацией для ремонта Пулковского шоссе выбрали «СК «Орион плюс». До конца апреля следующего года нужно заменить асфальт на проезжей части, тротуарах и обновить бордюрный камень.

Работы оцениваются в 200 миллионов рублей.

Из-за дорожного ремонта с 30 октября по 30 ноября придется ограничить движение по Пулковскому от Петербургского до Волхонского шоссе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ремонт дороги начался на набережной Обводного канала.

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