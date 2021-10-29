Ремонт дороги начался на набережной Обводного канала

В Петербурге стартовал дорожный ремонт на четной стороне набережной Обводного канала.

Об этом сообщил комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Ремонт дороги ждет четную сторону набережной на участке от Московского проспекта до Варшавского экспресса. Длина ремонтируемого участка составляет 2,5 километра.

Подрядной организации «СК «Орион плюс» предстоит обновить асфальтобетонное покрытие, а также тротуары и бордюрный камень.

Работы проведут в рамках реализации программы «Расходы на ремонт автомобильных дорог». Стоимость работ оценили в 74,4 миллиона рублей.

Из-за ремонта придется ограничить движение по набережной Обводного канала от Измайловского бульвара до Московского проспекта. Проезд будет затруднен с 30 октября по 30 ноября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в последние числа октября вводятся новые ограничения дорожного движения.