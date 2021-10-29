Дорожный ремонт на месяц ограничит движение по набережной Обводного канала

Дорожный ремонт на месяц ограничит движение по набережной Обводного канала
Движение будет ограничено. Фото: Batphoto/Андрей Пронин

В Петербурге в последние числа октября вводятся новые ограничения дорожного движения.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Ремонт дорожного покрытия с 30 октября по 30 ноября помешает свободному проезду по набережной Обводного канала. Под ограничения попадает участок от Измайловского бульвара до Московского проспекта.

Также с 30 октября по 30 ноября будет ограничено движение по улице Смолячкова между проспектами Большой Сампсониевский и Лесной. Там проведут ремонт трамвайных путей.

Из-за строительства газопровода с 30 по 31 октября и с 6 по 7 ноября ограничивается движение по Большой Пушкарской улице от улицы Ленина до улицы Подковырова.

Реконструкция теплосети с 30 по 31 октября перекроет участок улицы Дмитрия Устинова от Шлиссельбургского шоссе до Караваевской улицы.

На Пулковском шоссе с 30 октября по 30 ноября введут ограничения на участке от Петербургского шоссе до Волхонского шоссе. Причина — ремонт дороги.

Движение по Институтскому проспекту ограничат с 31 октября по 12 декабря из-за установки опор по контактной сети. Проезд будет затруднен по участку от Новороссийской улицы до проспекта Тореза.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на севере КАД полностью перекроют движение.

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