На должность омбудсмена по правам человека в Петербурге выдвинули 10 кандидатов

На должность омбудсмена по правам человека в Петербурге выдвинули 10 кандидатов
Депутатам предстоит рассмотреть 10 кандидатур на должность омбудсмена по правам человека. Фото: Законодательное Собрание Петербурга

Петербургское ЗакСобрания закончило прием предложений о выдвижении кандидатов на должность уполномоченного по правам человека. Депутатам предстоит рассмотреть 10 кандидатур.

Как сообщили в пресс-службе городского парламента, на должность омбудсмена выдвинули кандидатуру Ольги Штанниковой — руководителя аппарата по правам человека в Петербурге, Сергея Лаптева — главы администрации МО Семеновский, Сергея Иванова — учителя ОБЖ из школы №469.

На пост омбудсмена также претендуют Павел Любимов — глава благотворительного фонда «С любовью в сердце», общественные деятели Евгений Никольский, Александр Бойченко, Илья Черменов, Ольга Ходунова и Надежда Тихонова.

Будет рассмотрена и кандидатура Светланы Агапитовой — президента благотворительного фонда «Азбука надежды».

Должность омбудсмена в Петербурге освободилась после того, как Александр Шишлов сложил полномочия и стал депутатом ЗакСобрания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ЗакС Петербурга согласовал назначение Анатолия Повелия на пост вице-губернатора по ЖКХ.

ЗакС новости СПб уполномоченный по правам человека


 

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