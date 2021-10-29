В Токсово щенка зарубили топором после застолья

После убийства живодеры накрыли труп щенка тряпкой и отнесли к дороге, подальше от дома. Фото: pixabay.com

После убийства живодеры накрыли труп щенка тряпкой и отнесли к дороге, подальше от дома. Фото: pixabay.com

Жестокое обращение с животным зафиксировали во Всеволожском районе Ленобласти. Мужчина зарубил топором щенка.

Жительница ЖК «Северный ветер» в Токсово накануне стала свидетелем трагедии на улице Дружбы. Там двое мужчин после выпивки решили испробовать топор на щенке. Об этом сообщает 47news.

По словам очевидца, из дома на мужчин кричала женщина и просила их остановиться. Однако, мужчины ее не послушали. Щенок умер в муках.

После убийства живодеры накрыли труп щенка тряпкой и отнесли к дороге, подальше от дома. Позже собаку захоронили местные жители.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура Красносельского района Петербурга начала проверку после прорыва трубопровода около дома 33 на проспекте Маршала Жукова. Коммунальная авария произошла 29 октября. Здание эксплуатирует акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга».