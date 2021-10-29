Прокуратура организовала проверку после прорыва трубы на Маршала Жукова

Прокуратура организовала проверку после прорыва трубы на Маршала Жукова
Коммунальная авария на проспекте Маршала Жукова. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Прокуратура Красносельского района Петербурга начала проверку после прорыва трубопровода около дома 33 на проспекте Маршала Жукова.

Коммунальная авария произошла в пятницу, 29 октября. Здание эксплуатирует акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга». Сотрудники Теплосети оперативно прибыли на место ЧП.

Как сообщила пресс-служба Прокуратуры города, в ходе проверки ведомство специалисты дадут оценку соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что медицинская помощь после прорыва теплотрассы на проспекте Маршала Жукова потребовалась трем пострадавшим, в том числе ребенку. Ближайшие дома, в том числе на улице Маршала Захарова и улице Лени Голикова, остались без горячей воды и отопления.

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