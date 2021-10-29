Ребенок пострадал при прорыве кипятка на Маршала Жукова

Ребенок пострадал при прорыве кипятка на Маршала Жукова
Коммунальная авария на проспекте Маршала Жукова. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Медицинская помощь после прорыва теплотрассы на проспекте Маршала Жукова потребовалась трем пострадавшим, в том числе ребенку.

Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на городскую станцию скорой помощи. Из-за контакта с горячей водой пострадали двое взрослых и несовершеннолетний. В больницу отвезли ребенка и одного взрослого. Пострадавшая женщина, по предварительной информации, от госпитализации отказалась.

Состояние госпитализированных оценивают как средней степени тяжести. Обошлось без серьезных травм.

Коммунальная авария на проспекте Маршала Жукова. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Прорыв теплотрассы у дома 33 по проспекту Маршала Жукова выявили в 13:50. На месте происшествия работают аварийные бригады. Для устранения последствий ЧП автомобильное движение пришлось частично ограничить. Ожидается, что ремонтные работы завершатся завтра, 30 октября.

Коммунальная авария на проспекте Маршала Жукова. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Петербуржцы сообщают, что ближайшие дома, в том числе на улице Маршала Захарова и улице Лени Голикова, остались без горячей воды и отопления.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», коммунальная авария спровоцировала крупную пробку на Маршала Жукова. Дорожный затор тянется от пересечения с Портовой улицей.

Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Пробки»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели час тушили магазин в жилом доме на Муринской дороге.

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