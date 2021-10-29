Спасатели час тушили магазин в жилом доме на Муринской дороге

В Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар в подсобном помещении жилого дома. Огонь вспыхнул в магазине.
Возгорание случилось в пятницу, 29 октября, в доме №14 на Муринской дороге. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 12:10. К месту происшествия оперативно прибыли 15 спасателей на трех спецмашинах.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в магазине «Фасоль», находящимся в помещении площадью 6 квадратных метров, происходило горение обстановки на площади 3 «квадратов».
В 13:07 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.
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