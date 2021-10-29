У дома на Мартыновской 10 спасателей тушили полыхающую иномарку

У дома на Мартыновской 10 спасателей тушили полыхающую иномарку
Пожар случился на Мартыновской улице. Фото: скрин Google.Maps

В Приморском районе Петербурга произошел пожар. 10 спасателей тушили легковой автомобиль.

Возгорание случилось в пятницу, 29 октября, у дома №3 на улице Мартыновская. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 10:42. Спасатели оперативно прибыли к месту происшествия на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в автомобиле «Хендай» выгорел отсек двигателя.

В 10:49 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 15 спасателей тушили пожар в двухкомнатной квартире. В отдельной двухкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 2 квадратных метра.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Меркель оказалась ненастоящей немкой: экс-канцлер Германии отреагировала на унижение
Меркель оказалась ненастоящей немкой: экс-канцлер Германии отреагировала на унижение
Водителя маршрутки подстрелили пассажиры на Бабушкина
Водителя маршрутки подстрелили пассажиры на Бабушкина
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно прививаться пожилым
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно прививаться пожилым
Доктор Мясников рассказал о частой ошибке при измерении давления
Доктор Мясников рассказал о частой ошибке при измерении давления
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У дома на Мартыновской 10 спасателей тушили полыхающую иномарку
Врачи не рекомендуют выбирать «Спутник Лайт» для первичной вакцинации
В доме Забелиной заметили пробитую кирпичную кладку: снос или капремонт?
Визовый центр Финляндии предупредил петербуржцев о выходных 4 и 5 ноября
Петербуржцев насторожили огромные нефтяные пятна в акватории Невы
В Смольном рассказали, как вести диалог с голосовой помощницей Викторией
В России за сутки коронавирус подхватили 39,8 тысяч человек
В Петербурге за сутки выявили 3 452 случая заражения COVID