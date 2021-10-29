У дома на Мартыновской 10 спасателей тушили полыхающую иномарку

В Приморском районе Петербурга произошел пожар. 10 спасателей тушили легковой автомобиль.

Возгорание случилось в пятницу, 29 октября, у дома №3 на улице Мартыновская. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 10:42. Спасатели оперативно прибыли к месту происшествия на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в автомобиле «Хендай» выгорел отсек двигателя.

В 10:49 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 15 спасателей тушили пожар в двухкомнатной квартире. В отдельной двухкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 2 квадратных метра.