Автомобиль вылетел на тротуар на Софийской улице

Необычную парковку наблюдали петербуржцы на Софийской улице. Неизвестный оставил свой автомобиль у остановки общественного транспорта.

Об этом стало известно поздним вечером пятницы, 29 октября, у дома №48. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Водителя на месте не видно. Следов торможения тоже», — написал автор записи.

На кадрах видно, что передняя часть машины находится на тротуаре, а вторая половина — на проезжей части. Капот транспорта поврежден. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

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