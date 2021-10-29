Массовое ДТП собрало крупную пробку на Пионерской

Массовое ДТП собрало крупную пробку на Пионерской
Пробка на Пионерской улице. Фото: скриншот «Признавашки ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

Массовое ДТП собрало крупную пробку на Пионерской улице. Автомобилисты жалуются на испорченный вечер пятницы.

Дорожный инцидент случился вечером сегодня, 29 октября. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Попавшие в ДТП перекрыли всю Пионерскую…Пробка о Светлановского проспекта», — написал автор записи.

По словам очевидцев, дорогу не смогли поделить машины. Удя по кадрам, участником одним из участников аварии стал автобус.

Согласно данным сервиса «Яндекс карты», затор растянулся на Пионерской улице от Чкаловского проспекта до Большой Пушкарской улицы. Причины случившегося не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с двумя авто собрало пробку на Дунайском проспекте.

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