Врач объяснил, как осенние «температурные горки» влияют на иммунитет

Врач объяснил, как осенние &#171;температурные горки&#187; влияют на иммунитет
Чтобы предотвратить риски заболеть в этом сезоне, врач советует привиться. Фото: unsplash

Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что осенние перепады температуры приводят к ослаблению иммунитета.

«Людям, имеющим хронические заболевания, нужно особенно следить за здоровьем. Перепады погоды ослабляют иммунитет, поскольку организму приходится тратить силы на адаптацию к климатическим условиям», — приводит его слова РИА «Новости».

Врач призвал вакцинироваться из-за ситуации с коронавирусом и сезонным циркулированием гриппа.

С начала пандемии в России выявлено 8 432 546 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 236 220 летальных исходов, выздоровели 7 302 515 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по данным университета имени Джонса Хопкинса в Балтиморе, по всему миру от коронавирусной инфекции скончалось 4 912 810 человек.

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