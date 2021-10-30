Беглов поручил увеличить мощности пунктов вакцинации из-за очередей

В субботу, 30 октября, губернатор Петербурга Александр Беглов проверил, как работают пункты вакцинации в городе. Он посетил торгово-развлекательные центры «ПИК» и «Заневский Каскад».

Градоначальник остался доволен тем, как администрации торговых центров соблюдают требования в период локдауна. Однако ему не понравились очереди, поэтому было поручено двукратно увеличить площади мобильных пунктов.

Как сообщили пресс-службы Смольного, Беглов подчеркнул, что вакцины в Северной столице достаточно.

Напомним, что в Петербурге с 30 октября по 7 ноября вводится локдаун. В городе будут работать только продуктовые магазины, аптеки и магазины с непродовольственными товарами первой необходимости, а также парикмахерские.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что темпы вакцинации от COVID выросли в четыре раза за полторы недели