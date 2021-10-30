Мурашко: темпы вакцинации от COVID выросли в четыре раза за полторы недели

Скорость вакцинации от COVID-19 в России выросла почти в четыре раза за последние полторы недели. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Об этом стало известно в субботу, 30 октября. По словам главы ведомства, в первую очередь необходимо обеспечить минимизацию рисков для населения.

Как сообщил ТАСС, Мурашко подчеркнул, что это хорошие темпы иммунизации населения. И добавил, что в некоторых регионах также отмечается снижение заболеваемости.

Напомним, в России за минувшие сутки выявили 40 251 случай заражения коронавирусом. Побороть болезнь не смогли еще 1 160 человек, 28 909 были выписаны из медучреждений в связи с выздоровлением.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мошенники начали использовать вакцинацию от коронавируса для обмана россиян.