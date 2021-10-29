Мошенники начали использовать вакцинацию от коронавируса для обмана россиян

Мошенники придумали новый способ обмана жителей России. Так, они используют прививку от ковида в качестве предлога для проникновения в дом.

Псевдодоктора приходят домой — в основном к пенсионерам — и предлагают им сделать вакцинацию от ковида на дому, после чего обворовывают их квартиру. Такие случаи зафиксировали на Среднем Урале. Об этом сообщают «Известия».

Подобное случилось с 83-летней жительницей Сысерти. К ней пришли две женщины, представились медсестрами. Пока пенсионерка разговаривала на кухне с одной, вторая женщина незаметно прошла в комнату и украла 500 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество извлечь уроки из нынешней пандемии ковида и готовиться к новой. Появление на планете еще одного вируса является «несомненным с точки зрения биологии», отметил Гебрейесус.