Глава ВОЗ прогнозирует появление на Земле нового опасного вируса

Глава ВОЗ прогнозирует появление на Земле нового опасного вируса
По словам главы ВОЗ такие угрозы требуют политического участия на международном уровне для борьбы с ними. Фото: Pixabay

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество извлечь уроки из нынешней пандемии ковида и готовиться к новой.

Появление на планете еще одного вируса, распространение которого будет невозможно сдержать, является «несомненным с точки зрения биологии», отметил Гебрейесус. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы ВОЗ такие угрозы требуют политического участия на международном уровне для борьбы с ними. Он призвал Группу двадцати поддержать юридически обязывающее международное соглашение по подготовке к пандемиям. Решение на этот счет планируется в ноябре.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во всех российских регионах начались нерабочие дни, объявленные из-за роста случаев ковида. В соответствии с решением президента России Владимира Путина они начинаются сегодня, 30 октября, и продлятся до седьмого ноября включительно, а также могут быть продлены.

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