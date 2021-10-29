Глава ВОЗ прогнозирует появление на Земле нового опасного вируса

По словам главы ВОЗ такие угрозы требуют политического участия на международном уровне для борьбы с ними. Фото: Pixabay

По словам главы ВОЗ такие угрозы требуют политического участия на международном уровне для борьбы с ними. Фото: Pixabay

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество извлечь уроки из нынешней пандемии ковида и готовиться к новой.

Появление на планете еще одного вируса, распространение которого будет невозможно сдержать, является «несомненным с точки зрения биологии», отметил Гебрейесус. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы ВОЗ такие угрозы требуют политического участия на международном уровне для борьбы с ними. Он призвал Группу двадцати поддержать юридически обязывающее международное соглашение по подготовке к пандемиям. Решение на этот счет планируется в ноябре.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во всех российских регионах начались нерабочие дни, объявленные из-за роста случаев ковида. В соответствии с решением президента России Владимира Путина они начинаются сегодня, 30 октября, и продлятся до седьмого ноября включительно, а также могут быть продлены.