По всей России начались введенные из-за COVID-19 нерабочие дни

Во всех российских регионах начались нерабочие дни, объявленные из-за роста случаев ковида. В соответствии с решением президента России Владимира Путина они начинаются сегодня, 30 октября, и продлятся до седьмого ноября включительно, а также могут быть продлены.

Нерабочие дни начались в 73 регионах.

Другие регионы вышли раньше. Уже в минувший понедельник, 25 октября, нерабочие дни объявили в Курской, Воронежской, Новгородской, Нижегородской и Самарской областях, а также в Пермском крае. С 28 ноябре — в Москве и Подмосковье.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Украины, не успевшие вакцинироваться от ковида в Ивано-Франковске, заперли врачей в пункте вакцинации. Случай произошел в торговом центре, где размещается прививочный пункт. В восемь часов вечера по местному времени медики должны были разойтись по домам, но стоявшие в очереди люди заблокировали выходы.