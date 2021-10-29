Украинцы заперли врачей и потребовали вакцинировать всех желающих

Украинцы заперли врачей и потребовали вакцинировать всех желающих
Освободить врачей удалось лишь при помощи сотрудников полиции. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Жители Украины, не успевшие вакцинироваться от ковида в Ивано-Франковске, заперли врачей в пункте вакцинации.

Случай произошел в торговом центре, где размещается прививочный пункт. В восемь часов вечера по местному времени медики должны были разойтись по домам, но стоявшие в очереди люди заблокировали выходы. Они стали требовать, чтобы врачи продолжили работу и вакцинировали всех желающих. Об этом сообщил Центр первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи в Facebook.

Освободить врачей удалось лишь при помощи сотрудников полиции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Петербурга и не слышали о наступлении локдауна. Самая «тусовочная» или просто клубная улица Северной столицы — Думская — продолжает гудеть. Она вновь стала местом скопления людей. Молодежь льется рекой в самое злачное место города.

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