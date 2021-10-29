Думская продолжает гудеть, несмотря на объявленный локдаун

Думская продолжает гудеть, несмотря на объявленный локдаун
В этот период запрещена работа баров и ресторанов. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В центре Петербурга и не слышали о наступлении локдауна.

Самая «тусовочная» или просто клубная улица Северной столицы — Думская — продолжает гудеть. Она вновь стала местом скопления людей. Молодежь льется рекой в самое злачное место города. Из клубов валит музыка. Рядом дежурит полиция, однако она не вмешивается в работу баров и клубов. Об этом сообщает «Фонтанка».

Ранее говорилось о том, что в Северной столицы с 30 октября по 7 ноября в связи с ростом заболеваемости ковидом объявлены нерабочие дни. В этот период запрещена работа баров и ресторанов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, как будут в Северной столице будут работать отели и рестораны при них в объявленные нерабочие дни. Рекомендации комитета по промышленной политике для гостиниц и ресторанов Петербурга опубликовали накануне.

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