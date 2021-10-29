Ресторанам Петербурга при гостиницах разрешили обслуживать постояльцев во время локдауна

Во время заселения в отель нужно предъявлять QR-код либо отрицательный ПЦР-тест на ковид. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Во время заселения в отель нужно предъявлять QR-код либо отрицательный ПЦР-тест на ковид. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Стало известно, как будут в Северной столице будут работать отели и рестораны при них в объявленные нерабочие дни.

Рекомендации комитета по промышленной политике для гостиниц и ресторанов Петербурга опубликовали накануне. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

В документе написано, что кафе при отелях будут работать в период локдауна с шести утра до 11 часов вечера. Обслуживать можно будет только постояльцев гостиниц.

Во время заселения в отель нужно предъявлять QR-код либо отрицательный ПЦР-тест на ковид.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США заявили о том, что правительство Китая заранее не знали о существовании ковида до тех пор, пока ученые Уханьского института вирусологии не выделили вирус после его официального признания. О непричастности КНР к появлению ковида говорится в докладе главы национальной разведки США.