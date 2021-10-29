Нацразведка США обнародовала новый доклад о происхождении коронавируса

Нацразведка США обнародовала новый доклад о происхождении коронавируса
Также в докладе говорится, что Китай не создавал вирус в качестве биологического оружия. Фото: pixabay

В США заявили о том, что правительство Китая заранее не знали о существовании ковида до тех пор, пока ученые Уханьского института вирусологии не выделили вирус после его официального признания. О непричастности КНР к появлению ковида говорится в докладе главы национальной разведки США.

Согласно докладу, американская разведка считает, что даже в случае, если пандемия началась в результате лабораторного инцидента в Поднебесной, власти страны в первые месяцы, вероятно, не знало о произошедшем. Также в докладе говорится, что Китай не создавал вирус в качестве биологического оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Дагестане зарегистрировали самый малый показатель коллективного иммунитета среди регионов России. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

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