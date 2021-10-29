Голикова: в Дагестане зафиксирован наименьший показатель коллективного иммунитета

Показатель коллективного иммунитета в Дагестане находится на отметке в 21,9%. Фото: pexels.com

Показатель коллективного иммунитета в Дагестане находится на отметке в 21,9%. Фото: pexels.com

В Дагестане зарегистрировали самый малый показатель коллективного иммунитета среди регионов России. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она обратила внимание на то, что показатель коллективного иммунитета в этом регионе находится на отметке в 21,9%. Об этом сообщает ТАСС.

Самые лучшие показатели закреплены за Московской областью (66,1 процента), республикой Тыва (65,1 процента) и столицей Россией — Москвой (62,7 процента).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за прошедшие сутки в России умерли 1,1 тысяч зараженных ковидом человек. Врач Андрей Кондрахин объяснил, чем вызван такой антирекорд Он уверен, рост смертельных исходов среди зараженных коронавирусом вызван резким увеличением числа заражений и особенностями дельта-штамма. Врач отмечает, что преобладающий в России штамм ковида гораздо быстрее вызывает у человека осложнения, чем другие штаммы – всего за неделю.