Врач Кондрахин объяснил рекордную смертность от коронавируса

Врач отмечает, что преобладающий в России штамм ковида гораздо быстрее вызывает у человека осложнения, чем другие штаммы – всего за неделю. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Врач отмечает, что преобладающий в России штамм ковида гораздо быстрее вызывает у человека осложнения, чем другие штаммы – всего за неделю. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

За прошедшие сутки в России умерли 1,1 тысяч зараженных ковидом человек. Врач Андрей Кондрахин объяснил, чем вызван такой антирекорд .

Он уверен, рост смертельных исходов среди зараженных коронавирусом вызван резким увеличением числа заражений и особенностями дельта-штамма. Об этом сообщает «Лента.ру».

Врач отмечает, что преобладающий в России штамм ковида гораздо быстрее вызывает у человека осложнения, чем другие штаммы – всего за неделю.

Намного больше россиян в сутки поступает в больницы, поэтому и рост летальных исходов вполне закономерен, добавляет Кондрахин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые Гарвардской медицинской школы в штате Бостон выяснили, что коронавирус может привести к таким последствиям, как нарушение слуха. Статья ученых опубликована в журнале Communications Medicine.