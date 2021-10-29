Врач Кондрахин объяснил рекордную смертность от коронавируса

Врач Кондрахин объяснил рекордную смертность от коронавируса
Врач отмечает, что преобладающий в России штамм ковида гораздо быстрее вызывает у человека осложнения, чем другие штаммы – всего за неделю. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

За прошедшие сутки в России умерли 1,1 тысяч зараженных ковидом человек. Врач Андрей Кондрахин объяснил, чем вызван такой антирекорд .

Он уверен, рост смертельных исходов среди зараженных коронавирусом вызван резким увеличением числа заражений и особенностями дельта-штамма. Об этом сообщает «Лента.ру».

Врач отмечает, что преобладающий в России штамм ковида гораздо быстрее вызывает у человека осложнения, чем другие штаммы – всего за неделю.

Намного больше россиян в сутки поступает в больницы, поэтому и рост летальных исходов вполне закономерен, добавляет Кондрахин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые Гарвардской медицинской школы в штате Бостон выяснили, что коронавирус может привести к таким последствиям, как нарушение слуха. Статья ученых опубликована в журнале Communications Medicine.

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