Коронавирус может привести к тяжелым нарушениям слуха

Коронавирус может привести к тяжелым нарушениям слуха
Сейчас известно о 10 случаях связанных со слухом последствий у больных коронавирусом. Фото: unsplash

Ученые Гарвардской медицинской школы в штате Бостон выяснили, что коронавирус может привести к таким последствиям, как нарушение слуха.

Статья ученых опубликована в журнале Communications Medicine. Научные сотрудники выяснили, что коронавирусная инфекция способна атаковать клетки слухового аппарата, поскольку у них есть рецептор АСЕ2, с которым связывается S-белок коронавируса.

Также ученые установили, что волосковые клетки и шванновские клетки в вестибулярном и слуховом аппаратах могут быть заражены коронавирусом.

Сейчас известно о 10 случаях таких осложнений у больных коронавирусом, как потеря слуха, вестибулярная дисфункция и шум в ушах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России зарегистрировали пять случаев штамма AY.4.2. Три случая заражения новой мутацией ковида выявили в Москве и Подмосковье, еще два подтвердились у пациентов в Казани и селе Богатые Сабы в Татарстане.

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