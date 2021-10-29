Коронавирус может привести к тяжелым нарушениям слуха

Сейчас известно о 10 случаях связанных со слухом последствий у больных коронавирусом. Фото: unsplash

Сейчас известно о 10 случаях связанных со слухом последствий у больных коронавирусом. Фото: unsplash

Ученые Гарвардской медицинской школы в штате Бостон выяснили, что коронавирус может привести к таким последствиям, как нарушение слуха.

Статья ученых опубликована в журнале Communications Medicine. Научные сотрудники выяснили, что коронавирусная инфекция способна атаковать клетки слухового аппарата, поскольку у них есть рецептор АСЕ2, с которым связывается S-белок коронавируса.

Также ученые установили, что волосковые клетки и шванновские клетки в вестибулярном и слуховом аппаратах могут быть заражены коронавирусом.

Сейчас известно о 10 случаях таких осложнений у больных коронавирусом, как потеря слуха, вестибулярная дисфункция и шум в ушах.

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