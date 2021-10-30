Путин заявил, что «Спутник Лайт» может применяться для повышения эффективности других вакцин

Путин заявил, что «Спутник Лайт» может применяться для повышения эффективности других вакцин
"Спутник Лайт". Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вакцина от ковида «Спутник Лайт» может использоваться для повышения эффективности других подобных препаратов.

«Помимо двухкомпонентной вакцины «Спутник V» в России создан и применяется активно однокомпонентный препарат «Спутник Лайт», который может использоваться в том числе для повышения эффективности других вакцин», — приводит его слова телеканал «Россия-24».

Российский лидер также отметил, что уже работает по этому направлению с европейскими коллегами.

«Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ранее сообщалось, что ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сан-Марино заявили о почти 100% эффективности «Спутника V».

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