Путин заявил, что «Спутник Лайт» может применяться для повышения эффективности других вакцин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вакцина от ковида «Спутник Лайт» может использоваться для повышения эффективности других подобных препаратов.

«Помимо двухкомпонентной вакцины «Спутник V» в России создан и применяется активно однокомпонентный препарат «Спутник Лайт», который может использоваться в том числе для повышения эффективности других вакцин», — приводит его слова телеканал «Россия-24».

Российский лидер также отметил, что уже работает по этому направлению с европейскими коллегами.

«Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ранее сообщалось, что ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сан-Марино заявили о почти 100% эффективности «Спутника V».