Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной литературоведа Николая Скатова

Для многих ученых, преподавателей русского языка и литературы Николай Скатов стал настоящим учителем. Фото: администрация Санкт-Петербурга

Для многих ученых, преподавателей русского языка и литературы Николай Скатов стал настоящим учителем. Фото: администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной известного петербургского литературоведа Николая Скатова.

Глава города отметил, что Скатов принадлежал к тем людям, благодаря которым хранилось культурное достояние России. В своей деятельности член-корреспондент РАН продолжил традиции высокого литературоведения. Беглов обратил внимание на то, что Скатов отлично знал творчество Некрасрова, Пушкина, его научные труды приобрели мировую известность. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

На протяжении многих лет литературовед был примерным преподавателем в вузах Петербурга, был автором учебников для филологических факультетов и школ, отметил Беглов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Южной Корее умер вакцинированный от ковида подросток. Об этом стало известно сегодня, в субботу, 30 октября.