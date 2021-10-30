Очевидцы сообщили о взрыве лодки на острове Декабристов

Происшествие случилось вечером в субботу, 30 октября.

Петербуржцы рассказали о взрыве лодки на острове Декабристов . Это произошло недалеко от въезда на Западный скоростной диаметр у Морской набережной, 45. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис».

Отмечается, скорая помощь приехала на вызов уже через 20 минут. Спасатели на место происшествия через три минуты.

Что стало причиной взрыва пока неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Шушарах случилось убийство. Это произошло в районе шести часов вечера на улице Школьной. Один из очевидцев рассказывает, что три мужчины бежали за «неадекватом». Тот сломал ногу, упал, и один из них выстрелил пять раз в него. Приехавшая скорая помощь попыталась спасти пострадавшего, однако это ему не помогло. Мужчина скончался от глубоких ранений и потери крови.