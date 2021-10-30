В Шушарах на Школьной улице застрелили человека

В Шушарах на Школьной улице застрелили человека
Приехавшая скорая помощь попыталась спасти пострадавшего, однако это ему не помогло. Фото: pixabay.com
Происшествие случилось на улице Школьной в Петербурге.

В Шушарах произошло убийство. Это произошло в районе шести часов вечера на улице Школьной. Об этом сообщает группа «Шушары» «ВКонтакте».

Именно там видели «неадеквата». Мужчине врачи скорой помощи делали непрямой массаж сердца.

Один из очевидцев рассказывает, что три мужчины бежали за «неадекватом». Тот сломал ногу, упал, и один из них выстрелил пять раз в него. Приехавшая скорая помощь попыталась спасти пострадавшего, однако это ему не помогло. Мужчина скончался от глубоких ранений и потери крови.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на острове Бегемот мужчина сломал ногу. Несчастный случай произошел в субботу, 30 октября, в вечернее время. Ему потребовалась эвакуация. На помощь к нему оперативно прибыли спасатели поисково-спасательного отряда городе Приозерска Ленинградской области.

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