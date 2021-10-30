Спасатели эвакуировали с острова Бегемот мужчину со сломанной ногой

Спасатели эвакуировали с острова Бегемот мужчину со сломанной ногой
Мужчина сломал ногу на острове. Фото: "Аварийно-спасательная служба ЛО" "ВКонтакте"

На острове Бегемот мужчина сломал ногу. Ему потребовалась эвакуация.

Несчастный случай произошел в субботу, 30 октября, в вечернее время. Мужчина, находясь на острове, сломал ногу. На помощь к нему оперативно прибыли спасатели поисково-спасательного отряда городе Приозерска Ленинградской области.

Как сообщили в группе «Аварийно-спасательная служба Ленобласти» в соцсети «ВКонтакте», мужчину эвакуировали с острова и передали сотрудникам скорой помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели вывели четырех человек из леса во Всеволожском районе.

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