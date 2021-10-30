Спасатели вывели четырех человек из леса во Всеволожском районе

Спасатели вывели четырех человек из леса во Всеволожском районе
Спасатели вывели заблудившихся людей из леса. Фото: "Аварийно-спасательная служба ЛО" "ВКонтакте"

Во Всеволожском районе Ленобласти компания из четырех человек пошла в лес, а вот выти из зеленого массива молодым людям помогли спасатели.

Об этом стало известно в субботу, 30 октября. Около деревни Рапполово заблудились четверо молодых людей. Поисковой отряд города Шлиссельбург обнаружил заблудившихся в тот же день.

«Вывели и передали родственникам», — написали в группе «Аварийно-спасательная служба Ленобласти» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели вывели пожилых женщин из леса под Гатчиной. Они пошли за грибами, но самостоятельно найти дорогу обратно не смогли.

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