Назван продукт, который в 20 раз повышает риск образования тромбов

Страдающие атеросклерозом, варикозной болезнью и пациенты, принимающие антикоагулянты, должны исключить некоторые продукты из своего рациона. Об этом сообщил врач-иммунолог Андрей Продеус.

По его словам, петрушка, шпинат и базилик в 20 раз повышают риск образования тромбов.

Медик отметил в эфире «Первого канала», что таким людям стоит контролировать потребление витамина К, ведь его избыток может привести к образованию тромба. Именно в петрушке содержится больше всего этого витамина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петрушка и сельдерей способны вызвать сильный химический ожог. Среди прочих опасных растений эксперт назвала еще лютик едкий.