Начата проверка после ДТП с ребенком на Композиторов, мальчик в тяжелом состоянии

Начата проверка после ДТП с ребенком на Композиторов, мальчик в тяжелом состоянии
Ребенка госпитализировали. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Правоохранители начали проверку.

Авария случилась в субботу, 30 октября, у одного из домов на улице Композиторов. Около 17:30 44-летний водитель за рулем «Тойота Тундра» совершил наезд на 7-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода без сопровождения взрослых.

Как сообщили ГУ МВД РФ по городу, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что компания школьников перебегала дорогу в неположенном месте на улице Композиторов, один мальчик попал под машину. Об этом рассказали очевидцы.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти дтп несовершеннолетний


 

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