В Ленобласти несовершеннолетний улетел в кювет на мопеде и попал в больницу

В Ленобласти несовершеннолетний улетел в кювет на мопеде и попал в больницу
Мальчика госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Волховском районе Ленобласти произошло ДТП с участием несовершеннолетнего.

Дорожный инцидент случился в субботу, 30 октября, около 1:30 на 7 километре автодороги «Алексино-Сясьстрой». 17-летний водитель, учащийся 11 класса, за рулем мопеда не справился с управлением, в результате чего слетел с трассы с последующем опрокидыванием.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, водительского удостоверения у молодого водителя не было. Старшеклассника госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудники полиции начали проверку после ДТП с ребенком на Композиторов, мальчик в тяжелом состоянии.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти дтп полиция


 

Новости партнеров
Доктор Мясников рассказал о частой ошибке при измерении давления
Доктор Мясников рассказал о частой ошибке при измерении давления
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно прививаться пожилым
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно прививаться пожилым
За девять лет финны стали хуже относиться к России
За девять лет финны стали хуже относиться к России
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти несовершеннолетний улетел в кювет на мопеде и попал в больницу
На Лапинском проспекте сгорел гараж
В первый день ноября в Петербурге будет +10 градусов, возможны осадки
В Адмиралтейском районе Петербурга из сумки студента вытащили телефон
В октябре в России выросла ставка по кредитам
Начата проверка после ДТП с ребенком на Композиторов, мальчик в тяжелом состоянии
«Более часа»: пассажиры Пулково пожаловались на долгое ожидание багажа
Эпидемиолог утверждает, что в вакцине от COVID-19 нет живого вируса