В Ленобласти несовершеннолетний улетел в кювет на мопеде и попал в больницу

В Волховском районе Ленобласти произошло ДТП с участием несовершеннолетнего.

Дорожный инцидент случился в субботу, 30 октября, около 1:30 на 7 километре автодороги «Алексино-Сясьстрой». 17-летний водитель, учащийся 11 класса, за рулем мопеда не справился с управлением, в результате чего слетел с трассы с последующем опрокидыванием.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, водительского удостоверения у молодого водителя не было. Старшеклассника госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудники полиции начали проверку после ДТП с ребенком на Композиторов, мальчик в тяжелом состоянии.