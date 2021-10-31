Дефицита красной икры, по мнению Росрыболовства, на Новый год не ожидается

Дефицита красной икры, по мнению Росрыболовства, на Новый год не ожидается
Дефицита красной икры, по мнению Росрыболовства, на Новый год не ожидается. Фото: unsplash

К концу года дефицита красной рыбы и икры на новогодние праздники не предвидится благодаря большому объему вылова горбуши.

Несмотря на достаточное количество красной рыбы и икры в будущем, пока нельзя сказать ничего об их цене. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков РИА Новостям в кулуарах Евразийского экономического форума.

По мнению Шестакова, может быть снижена цена на лосось.

«Но, к сожалению, объем предложения у рыбаков никак не коррелируется с ценами на полке. И здесь сложно что-либо прогнозировать, как будет поступать наша торговля», — отметил глава Росрыболовства.

На красную икру регулирование цен не обсуждается, так как она не входи в список социально значимых продуктов. По мнению Шестакова, ограничивать цены на икру не совсем правильно, однако дефицита ее точно не будет.

Сейчас, по словам экспертов, цены на икру на прилавках ы столицах колеблются от пяти до семи с половиной тысяч рублей за килограмм, что выходит примерно на 15-20 процентов дешевле, чем в прошлом году. Каждый год россияне потребляют примерно 15-19 тысяч тонн красной икры.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с начала года ущерб водным ресурсам нанесен на 700 тыс. рублей. У нарушителей изъято более 300 кг рыбы и шесть маломерных судов.

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