Дефицита красной икры, по мнению Росрыболовства, на Новый год не ожидается

Дефицита красной икры, по мнению Росрыболовства, на Новый год не ожидается. Фото: unsplash

Дефицита красной икры, по мнению Росрыболовства, на Новый год не ожидается. Фото: unsplash

К концу года дефицита красной рыбы и икры на новогодние праздники не предвидится благодаря большому объему вылова горбуши.

Несмотря на достаточное количество красной рыбы и икры в будущем, пока нельзя сказать ничего об их цене. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков РИА Новостям в кулуарах Евразийского экономического форума.

По мнению Шестакова, может быть снижена цена на лосось.

«Но, к сожалению, объем предложения у рыбаков никак не коррелируется с ценами на полке. И здесь сложно что-либо прогнозировать, как будет поступать наша торговля», — отметил глава Росрыболовства.

На красную икру регулирование цен не обсуждается, так как она не входи в список социально значимых продуктов. По мнению Шестакова, ограничивать цены на икру не совсем правильно, однако дефицита ее точно не будет.

Сейчас, по словам экспертов, цены на икру на прилавках ы столицах колеблются от пяти до семи с половиной тысяч рублей за килограмм, что выходит примерно на 15-20 процентов дешевле, чем в прошлом году. Каждый год россияне потребляют примерно 15-19 тысяч тонн красной икры.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с начала года ущерб водным ресурсам нанесен на 700 тыс. рублей. У нарушителей изъято более 300 кг рыбы и шесть маломерных судов.