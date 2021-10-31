В память о Кириллове предложили установить мемориальную доску

Мемориальная доска диктора и тележурналиста Игоря Кириллова может появиться на доме, где он жил, если жители этого дома выступят. С таким предложением выступил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Игорь Кириллов — это легенда, символ во многом, Советского союза, того времени, когда мы бежали к телевизорам смотреть любые новости, программы передач. То как он вел интеллигентно, красиво, не путая слова, без акцента. Поэтому, он очень многое сделал для нашего телевидения и, вне всякого сомнения, достоин памяти, если жители его дома выйдут с этим предложением, если телевидение также выйдет с этим предложением, то наверняка памятная доска на его доме будет — это будет очень правильно», — приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, журналист, диктор, народный артист СССР, ведущий программы «Время» Игорь Кириллов умер на 90 году жизни.

Он родился 14 сентября 1932 года в Москве. В 1955 году стал выпускником Высшего театрального училища им. Щепкина. Свою телевизионную деятельность начал 1957 года.

Игорь Кириллов обладатель «ТЭФИ», лауреат государственной премии СССР, Ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, Орден Почета, Ордена Дружбы народов и многих других наград и званий.

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