На Богословском кладбище похоронили режиссера Александра Рогожкина

На Богословском кладбище похоронили режиссера Александра Рогожкина
Александр Рогожкин умер на 73-м году жизни. Фото: скриншот Instagram

В Петербурге на Богословском кладбище 28 октября состоялись похороны народного артиста России кинорежиссера Александра Рогожкина.

Проститься с Рогожкиным пришли его близкие, поклонники, а также актеры, сыгравшие в снятом режиссером сериале «Улицы разбитых фонарей», — Сергей Селин, Анастасия Мельникова и Андрей Федорцов.

Актеры выразили соболезнования родным умершего, поблагодарили Рогожкина за предоставленный им опыт и проводили в последний путь.

Александр Рогожкин умер 23 октября на 73-м году жизни после продолжительной болезни.

Зрителям Рогожкин запомнится, как автор популярных комедий «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки» и «Особенности национальной охоты в зимний период». Кроме того, он был одним из создателей детективных сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ушел из жизни режиссер Александр Рогожкин.

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