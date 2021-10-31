Беглов поздравил судебных приставов Петербурга с профессиональным праздником

Беглов поздравил судебных приставов Петербурга с профессиональным праздником
Александр Беглов выступил с поздравлением. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил судебных приставов в преддверии их профессионального праздника, который отмечается в России 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Градоначальник заявил, что судебные приставы последовательно отстаивают интересы государства, организаций и защищают права петербуржцев. Он отметил, что от их профессионализма и верности долгу зависит уверенность в справедливости и эффективности государственных институтов.

«Ваша служба — гарант свершения правосудия», — подчеркнул Беглов.

Глава города поблагодарил судебных приставов за добросовестный труд и преданность делу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что судебные приставы Петербурга приняли присягу в преддверии профессионального праздника.

Александр Беглов новости СПб судебные приставы


 

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