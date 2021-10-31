Лавров сообщил о беседе с Байденом на саммите G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообщался с президентом США Джо Байденом.

Об этом стало известно сегодня, 31 октября. Беседа состоялась во время ужина на саммите G20 в Риме, уточнил дипломат.

Как сообщил ТАСС, Лавров отметил, что с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Риме он не встречался

Напомним, саммит лидеров государств и правительств G20 стартовал в столице Италии в субботу и завершится 31 октября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Сергей Лавров высоко оценил итоги работы саммита G20.