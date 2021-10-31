«Зенит-2» проиграл «Ленинградцу» со счетом 1:7

&#171;Зенит-2&#187; проиграл &#171;Ленинградцу&#187; со счетом 1:7
Встреча состоялась на стадионе «Рощино Арена». Фото: ФК «Ленинградец»

Футбольный клуб «Ленинградец» разгромил «Зенит-2» в матче 19 тура чемпионата ФНЛ-2.

Игра состоялась в воскресенье, 31 октября, на стадионе «Рощино Арена». Встреча спортсменов завершилась со счетом 7:1 — результат для ленинградцев стал историческим.

Шесть игроков команды Ленобласти порвали оборону противника, Максиму Вотинову удалось забить гол дважды. Автором единственного мяча «Зенита-2» стал Кирилл Кравцов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский «Зенит» с разгромом обыграл московское «Динамо» в матче 13-го тура РПЛ. Игра прошла 29 октября.

"Зенит" ленинградец матч


 

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