«Зенит» разгромил «Динамо» со счетом 4:1

Петербургский «Зенит» с разгромом обыграл московское «Динамо» в матче 13-го тура РПЛ.

Игра состоялась на «Газпром Арене». Сине-бело-голубые завершили матч с москвичами со счетом 4:1.

Первыми на восьмой минуте забили петербуржцы. Автором гола стал Клаудиньо. После перерыва гости сравняли счет, забив гол с пенальти. На 66-й минуте петербуржцы забили еще один гол благодаря удару Вендела. Следующий гол был за Дзюбой, а на 85-й минуте отличился Ракицкий.

Во вторник, 2 ноября, «Зенит» сыграет в Турине с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

Напомним, в Петербурге в ноябре спортивные мероприятия пройдут с 30% загрузкой трибун

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 40 спортсменов вошли в сборную России на матчи против Кипра и Хорватии, Дзюба – нет.