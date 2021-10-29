«Зенит» разгромил «Динамо» со счетом 4:1

«Зенит» разгромил «Динамо» со счетом 4:1
"Зенит" обыграл "Динамо". Фото: instagram/ zenit_spb

Петербургский «Зенит» с разгромом обыграл московское «Динамо» в матче 13-го тура РПЛ.

Игра состоялась на «Газпром Арене». Сине-бело-голубые завершили матч с москвичами со счетом 4:1.

Первыми на восьмой минуте забили петербуржцы. Автором гола стал Клаудиньо. После перерыва гости сравняли счет, забив гол с пенальти. На 66-й минуте петербуржцы забили еще один гол благодаря удару Вендела. Следующий гол был за Дзюбой, а на 85-й минуте отличился Ракицкий.

Во вторник, 2 ноября, «Зенит» сыграет в Турине с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

Напомним, в Петербурге в ноябре спортивные мероприятия пройдут с 30% загрузкой трибун

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 40 спортсменов вошли в сборную России на матчи против Кипра и Хорватии, Дзюба – нет.

"Динамо" "Зенит" новости СПб


 

Новости партнеров
Девочка, стоявшая на краю платформы, попала под Сапсан, следовавший из Петербурга в Москву
Девочка, стоявшая на краю платформы, попала под Сапсан, следовавший из Петербурга в Москву
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
В Альфе-банке молчат о скандале с участием своего директора по работе с молодежью Моргенштерна
В Альфе-банке молчат о скандале с участием своего директора по работе с молодежью Моргенштерна
Реальная численность населения Петербурга превышает официальные данные на 1,6 млн человек
Реальная численность населения Петербурга превышает официальные данные на 1,6 млн человек
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Зенит» разгромил «Динамо» со счетом 4:1
Суд в США приговорил Тинькова к году надзора за пределами страны
Врач Кондрахин объяснил рекордную смертность от коронавируса
Глава Роспотребнадзора пообещала, что границы из-за COVID не закроют
Прокуратура организовала проверку после прорыва трубы на Маршала Жукова
Коронавирус может привести к тяжелым нарушениям слуха
Росстат: безработица в России в сентябре снизилась до исторического ...
Полыхающий балкон на улице Софьи Ковалевской тушили 12 спасателей