В Петербурге в ноябре спортивные мероприятия пройдут с 30% загрузкой трибун

Роспотребнадзор согласовал возможность заполнять зрителями на треть «Газпром Арены», «Сибур-Арены», Ледового дворца и «Юбилейного» в ноябре. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Об этом стало известно в четверг, 28 октября. Попасть на спортивные арены смогут горожане, имеющие QR-код о вакцинации или перенесенном вирусе (за последние полгода)

Пиотровский напомнил в своем Telegram-канале, что в следующем месяце пройдут матчи КХЛ, Евролиги по баскетболу, Международного турнира по регби в рамках муниципального форума БРИКС, а также отборочный матч Чемпионата мира по футболу-2022 (Россия — Кипр).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что городские и пригородные автобусы петербургского «Пассажиравтотранса» в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября изменят режим работы.

Напомним, что в Петербурге с 30 октября по 7 ноября вводится локдаун. В городе будут работать только продуктовые магазины, аптеки и магазины с непродовольственными товарами первой необходимости, а также парикмахерские.