Автобусы Петербурга будут работать по измененному графику в нерабочие дни

Городские и пригородные автобусы петербургского «Пассажиравтотранса» в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября изменят режим работы.

Как сообщили в пресс-службе перевозчика, 30 октября автобусы будут работать по субботнему графику, а в последующие нерабочие дни общественный транспорт будет курсировать по графику воскресенья.

Исключение сделали для маршрутов №81, №142, №162 на период с 1 по 3 ноября — они будут ходить по графикам будних дней. А автобусы №115 с 30 октября по 7 ноября вовсе уберут с маршрута.

Напомним, что в Петербурге с 30 октября по 7 ноября вводится локдаун. В городе будут работать только продуктовые магазины, аптеки и магазины с непродовольственными товарами первой необходимости, а также парикмахерские.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном объяснили, как будут проверять QR-коды у петербуржцев.