В Смольном объяснили, как будут проверять QR-коды у петербуржцев

Вместе с QR-кодом нужно будет предъявить документ, подтверждающий личность. Фото: Gazeta.SPb

Вместе с QR-кодом нужно будет предъявить документ, подтверждающий личность. Фото: Gazeta.SPb

Петербургские власти разъяснили порядок проведения проверки QR-кодов в торговых центрах.

Об этом сообщает городской комитет по промышленной политике. Теперь почти во все общественные места посетители смогут попасть только по QR-коду, подтверждающем наличие иммунитета к коронавирусу.

QR-коды собираются проверять не на входе в торговые центры, а в самих магазинах. Ответственность за проверку возложили на персонал. Вместе с QR-кодом нужно будет предъявить документ, подтверждающий личность.

Петербуржцы, у которых есть медотвод от вакцинации, смогут пройти в магазины только со справкой, выданной врачебной комиссии в медучреждении.

В нерабочие дни в торговых центрах будут работать только пункты вакцинации, аптеки и магазины с товарами первой необходимости. Фуд-кортам разрешается работать на вынос и доставку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный ответил на главные вопросы о новых правилах, связанных с QR-кодами.